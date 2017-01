Publicamos la galería de imágenes del taller “Qué pasaría si…” – propuesto el 21 de diciembre de 2016 en CSA La Tabacalera de Lavapiés y en Plaza Agustín Lara -, elaborado colectivamente por lxs asistentes habituales a los Jueves en Órbita, dentro del marco del proyecto Encuentros Encrucijados en Órbita.

Las fotos son de Carlos Lombao Pardo.

¿Qué pasaría si los modelos de familia fueran orbitantes? ¿Qué pasaría si no tuviéramos prejuicios? ¿O si no viviéramos en un mundo sexofóbico? ¿Qué pasaría si el poder lo detentáramos todos/as por igual, de forma representativa para todos los colectivos que conforman nuestra sociedad? ¿Y si no hubieran fronteras? ¿Qué pasaría si nos reprodujéramos asexualmente? ¿O si el binarismo de género no existiera?

¿Qué pasaría si… el mundo fuera feminista, arco iris e intercultural, si fuera diverso y orbitante?

A través de técnicas propias del Artivismo (teatro, fotografía, cómic, collages, etc) y herramientas de educación no formal, reflexionamos acerca de estas y otras utopías con el objetivo de representar las miradas diversas a las respuestas que surgieron en grupo, a través de un proceso creativo grupal.