Todas somos la chica del tranvía

Me levanto sola

Camino sola

Trabajo sola

Cojo el transporte sola

Elijo

Levantarme

Caminar

Trabajar

Transportarme

(Ser y estar)

Sola

Esperas a que me levante

Me observas el culo cuando camino

Me miras las tetas en el trabajo

Te haces el tonto cuando me rebozas el paquete en el autobús

(Y en el metro y en el tranvía y en la fila)

No elijo

Levantarme

Caminar

Trabajar

Transportarme

(ser ni estar)

Contigo

No quiero N-A-D-A

Contigo

Te ignoro deliberadamente

Porque tú no eres especial:

Hay tíos como tú en todos los rincones

De todas las calles

De todo el planeta

Si te ignoro en el tranvía

No pongas carteles para buscarme

No necesito que me rescates

Ya tengo una superheroína:

YO

(Y el amor a primera vista,

Es un mito:

Deja de acosarme)