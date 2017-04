Gloria Fuertes, poeta, feminista, cuir, obrera y castiza. Todo un referente emancipador para el colectivo LGTBIQ y las mujeres.

Sin embargo la historia nos ha robado una parte de este personaje, invisibilizando sus amores, sus aspectos más transgresores y su obra adulta; para al final “reducirla” a una poeta infantil (vaya, que el ser capaz de acercar la poesía al público infantil y juvenil ya se merecería un homenaje anual).

Por ello, nosotras invertidas, diferentes, raros, queers, LGTBIQ, hemos decidido organizar nuestro propio homenaje a Gloria Fuertes, a su obra y a su vida. El próximo 7 de mayo llevaremos a cabo un recital de su poesía en su barrio, en la calle Ministriles Chica (que en breve tendrá el honor de llevar su nombre).

Más que un homenaje, será un festival por Gloria Fuertes. Como versos sueltos que somos, aquellos que no han seguido el camino trazado, que no riman con el sistema, mezclaremos lecturas, con reclamaciones, audios, dramatizaci ones, rap, otras disciplinas de arte y mucha comunidad. Durante una hora las narrativas, simbología e identidades LGTBIQ okuparán la plaza, homenajeando a Gloria y exigiendo un espacio público inclusivo, libre de homo-bi-transfobia y de violencias machista.

Dentro del homenaje queremos hacer un guiño a la tertulia Versos con Faldas que Gloria Fuertes co-fundó en 1951 para dar voz a las mujeres poetas. Usando la falda como símbolo de feminización del espacio público y ruptura con la norma, invitamos a todas las personas – independientemente de su género – a llevar esta prenda de vestir.

+ info del evento: http://bit.ly/2qjbmkh

Un homenaje de este tipo no lo podríamos haber hecho solas. De hecho tenemos un cartel que ya lo querrían muchos festivales:

Así que recupera tu viejo libro de poemas de Gloria, ponte tu falda preferida, y no faltes este

>> Domingo 7 de mayo, a las 12:30, en la C/Ministriles Chica

Tenía un amor prohibido, y era feliz.

Letras Invertidas, Versos con Faldas es una idea apoyada por los proyectos de OD Creadoras: Mujeres que cambian el mundo y Festival de Teatro Social Con-Vivnecias.