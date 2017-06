“La Libertad es Agua” es un monólogo teatral, escrito e interpretado por Matteo Ricci Ugatti. Nace como Teatro Encuentro (diálogo improvisado para un público reducido en la calle) gracias al proceso creativo desarrollado en La Dinamo Escuela 2016 de La Rueda Teatro Social.

La magia del Teatro Encuentro me ha cambiado la vida. Me ha permitido compartir emociones tan íntimas que en principio jamás habría podido sacar en público.

Todo ha empezado con una pregunta inicial: “¿Y tú, a qué has venido?”. “Al mundo” se entendía. Una pregunta que con su sencillez me puso enfrente de mis deseos primordiales y ha empezado a excavar dentro de mis entrañas con constancia y una sensación de reto personal.

Gracias a distintas herramientas de creación del Teatro Encuentro (improvisaciones teatrales, palabras, objetos y juegos de grupo) me surgió nitidamente la necesidad de expresar mi diversidad sexual, esa parte de la identidad que me caracteriza y me hace feliz desde hace 19 años de activismo y reivindicación.

Y aparecieron distintos episodios cruciales en mi camino hacia la libertad, varias etapas fundamentales para seguir luchando con mis prejuicios y con los modelos normativos aprendidos. El Orgullo de Madrid de 2009, acto de autodeterminación individual en el espacio público; la primera vez en una playa nudista del sur de España, liberándome de mis cánones de belleza reflejados en mi cuerpo imperfecto; las experiencias en locales de sexualidad promiscua en una fase madura y asertiva de mi vida… y ahora podría añadir el orgullo de mi pluma, rompiendo una masculinidad pre-establecida.

La magia del Teatro Encuentro siguió cuando efectivamente me di cuenta de haber escrito un texto, listo para ser actuado en la calle. Sí, el nuevo reto fue llevar estas emociones tan privadas a personas desconocidas encontradas en el espacio público: Esta es Una Plaza y Tirso de Molina en mi barrio de Lavapiés y el Campo Grande en Valladolid, en el marco del Festival TAC.

La vergüenza se cae y el diálogo empieza a través de otra pregunta, aún más descarada: “Hola. ¿Puedo actuar para ti?”. El juego comenzó… ¡Gracias Laura y Ferr!

En estos últimos meses, gracias al proceso creativo con el grupo de teatro Personas en la Ciudad, y gracias al apoyo de Inca y Alba, he transformado mi Teatro Encuentro en un monólogo teatral, enriqueciéndolo con una puesta en escena y con diversión. Lo estrené en su nueva versión en septiembre de 2016 en el Festival por la Diversidad en Casa Roja y lo repetí en mayo de 2017 en Ciempozuelos por la Libertad Sexual.

Y ahora, con un nuevo formato flexible, tengo el placer de integrarlo en el proyecto Ahora Hablo Yo de Orbita Diversa, como testimonio vivencial de ruptura de las normas heteropatriarcales a través de herramientas de teatro, en ocasión del Orgullo Diverso, junto con los otros 4 monólogos: “A Rosita”, “Un Hombre al Espejo”, “Qué Manía con las Etiquetas” y “¡De Dónde Vengo”.

El proyecto es el resultado de un trabajo de creación y dirección colectiva por parte del grupo de teatro social de la asociación Personas en la Ciudad, compuesto por 6 socixs de OD. En grupo se logra más libertad. Y para nosotrxs esta semana ¡La Libertad es el Orgullo de Madrid!