“Enciendeme como una llama, haz que este cuerpo arda, que se calcine, que corra mientras me arde, que se arroje al suelo, que implore, que duela, haz que duela afuera más de lo que duele adentro, que duela como duele la cultura light, que este cerebro se abrase, que las palabras se ahoguen, que el humo de mi las mate, que caigan y se me hagan trizas cuando toquen suelo y que el viento las disperse, que de toda yo no quede más que una mancha que no vuelva ningunos ojos que te busquen, ningunos dedos que escarben buscándote”

Hija de Perra

Malú Urriola, nace en Santiago de Chile en 1967, ha publicado títulos como Piedras rodantes (1988) y Dame tu sucio amor (1994). Sus textos han sido recogidos en diversas antologías: 16 poetas chilenos (Chile 1987), Antología de la poesía latinoamericana del siglo XXI, El turno y la transición (México 1997), Antología de poetas chilenas (Chile 1988).

Hija de Perra (Editorial Cuarto Propio, Santiago 1998) es un extenso poema lleno de dolor y abandono, donde la autora reclama un amor que no da señales de vida y se hunde en la agonía de encontrarse sola como una perra sin ama. Con pasajes de autodestrucción y muerte, Hija de Perra es una protesta, una negación de la atroz realidad. El libro grita a esa amante en fuga, la que se fue, la otra perra infeliz que nunca responde.

El universo de Hija de Perra, es la ciudad de Santiago, fría, aburrida, inerte, y su mundillo de poetas que se pasean de bar en bar leyendo versos y aplaudiéndose entre ellos. Un ambiente de porros manoseados, cuerpos decadentes y besos sin ganas, donde lo único que brilla son las lentejuelas de los travestis junto con los neones de los moteles de paso. Malú se burla de ese grupúsculo de intelectuales desesperados que la rodea.

“La fabula de la literatura me tiene sin cuidado, que vendan sus culos por un poco de fama, por una noche de flashes que no llega, son apenas la memoria, el vestigio, el eco de una muerte pueblerina, basta verlos beber para que se te parta el alma, saben que son los perros de un circo pobre…”

En este libro, Malú Urriola, pretende convencernos, -o convencer a la perra ausente- que ha parado de escribir, que está harta de las palabras y que los versos no tienen sentido. Según dice, no sirven para nada. Mientras se queja y se amarga en su poesía, oímos una voz agonizante que nos arrastra a través de la confusión del amor mal llevado.

“escribo como una loca y para qué, si las palabras no me han dado más que un silencio más grande del que cualquiera pudo haberme provocado.”

La intensidad de esta retahíla de reclamos, donde ella se pregunta y se responde a la vez, sin consideración alguna, puede crear una expectativa de final fatídico, propio de venas cortadas. Aunque posiblemente, las lectoras más soñadoras, se adelanten a una conclusión de color pastel, donde la amante extraviada, vuelve para lamer las heridas de su perra y amarrarla a la pata de la silla.

Como sea, Malú no nos deja indiferentes, nos mete en su atmosfera agonizante, en la que un cuerpo lacerado ruega por misericordia, a la vez que se hace daño, se recrimina y se hace líos para luego aclararse, con palabras bravas y bien puestas. Esta poesía rabiosa, es tan efectiva que en ningún momento inspira compasión. Esta perra no va chillando a lo cursi, sus aullidos son los de una bestia adolorida con una filosa punta de lápiz.

