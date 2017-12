“Las mujeres necesitan convertirse en criminales literarias, romper y construir sus propias reglas, porqué las normas impuestas, no les permiten presentar la realidad de sus vidas”

Kathy Acker

Kathy Acker, es una de las autoras del movimiento punk norteamericano de los años 70 y 80, icono feminista y creadora de una ficción brutal. En sus obras describe a mujeres de fuerte determinación, sobrevivientes en situaciones extremas. Con su estilo “pastiche” recortaba párrafos de otras obras y los incluía aleatoriamente en su propia escritura, revolviendo el sentido de su prosa, con pasajes autobiográficos llenos de poder, sexo y violencia.

Desde su muerte en 1997, su obra se ha editado y publicado 3 veces y entre sus biografías, destaca la que escribió Chris Kraus. Su trabajo ha sido objeto de estudio en cursos magistrales universitarios y en todo el mundo se han hecho exhibiciones de sus textos visuales. Kathy Acker vivió entre Londres, Nueva York y San Francisco, se aficionó al BSDM y el fisicoculturismo. Le fascinaban los tatuajes, tanto que dedicó su libro Empire of the Senseless a su tatuador.

Acker publicó su primer libro, Politics en 1972, una colección de poemas y ensayos que aunque no recibieron mucha atención, definieron su posición en la escena punk del Nueva York de los años 70. En 1982 publicó Great Expectations y el inicio de éste es igual al clásico de Charles Dickens. Además, la autora habla aquí del suicidio de su madre, tema recurrente en muchos de sus textos.

A pesar de la gran aceptación que recibió Great Expectations, no fue sino hasta 1984, con la publicación de Blood and Guts in High School que Acker fue verdaderamente reconocida como autora. En este libro explora al extremo sus temas predilectos de violencia y sexualidad, utilizando párrafos de La Letra Escarlata de Nathaniel Hawthorne. En Blood and Guts, relata la vida de Jane Smith, una chica urbana adicta al sexo, enamorada de su padre que la vende como esclava. Esta obra recibió muchas críticas por presentar una imagen despreciable de la mujer y fue prohibida en Alemania.

En 1988, Kathy Acker marcó un nuevo rumbo en su producción literaria, con Empire of the Senseless, donde aunque incluye párrafos de Las Aventuras de Huckleberry Finn de Mark Twain, la apropiación es menos obvia. La novela es el relato de las experiencias de dos terroristas, Abhor, quien es mitad humano, mitad robot y su amante Thivai. La historia se ubica en las ruinas de un Paris post-revolucionario. Como en todas sus obras, Empire of the Senseless está plagado de violencia y sexualidad crudamente grafica. Sin embargo, tiene un lenguaje más cuidado y una armonía literaria que muestra la gran sensibilidad de la autora.

“Llegamos gateando a través de estas grietas, huérfanos; si me preguntas que es lo que quiero, te diré. Lo quiero todo. Que todo el mundo podrido caiga y se rompa. Déjame abrir mis piernas”

