Feminazi al ritmo de cumbia

Es posible que el termino feminazi, haya sido una moda en el 2017. Es utilizado, hasta el cansancio como respuesta barata a la incomprensión del movimiento feminista. Resulta más fácil encontrar calificativos despreciativos, antes de leer e informarse, para entender de verdad las intenciones de esta lucha. La formula feminismo-nazismo es una total aberración y une, en una palabreja, los horrores de este despreciable episodio de la historia, con los principios de igualdad que busca el feminismo.

La cantautora mexicana, Renee Goust, artista, activista, guitarrista y seguramente muchas más cosas bellas que terminan en “ista”, nos regala su Cumbia Feminazi. Una genial respuesta dirigida a los machirulis que abundan en el mundo real y virtual, gente que lanza ataques a lo que consideran una filosofía amenazadora. En su canción, Renee interroga a alguien que la acusa de feminazi, pidiéndole que explique sí sabe algo sobre el nazismo o el holocausto. El ritmo sabroso del tema ayuda a bajar la rabia por la ofensa y la letra es una estupenda ilustración para principiantes y avanzados en temas feministas.

Renee Goust, viene de la región fronteriza entre México y Estados Unidos, un lugar de extremos opuestos, de culturas combinadas y a veces revueltas. En este sitio, las mujeres solemos callar y ver como desaparecemos, limitándonos a seguir lo mejor posible los patrones de chica ideal que aprendemos en casa. Renee me inspira, me da esperanza. Ella es mujer de talento, en un lugar donde no es fácil ser creadora y hablar de derechos fundamentales, igualdad y amor diverso.

Con sus versos certeros y bien calibrados, responde a los ataques que recibe por ser una indomable, una inclasificable y sobre todo por no demostrar miedo. Con su música es capaz de sensibilizar y acercarse a todo tipo de personas y al menos por unos instantes, lograr que reflexionen e interroguen sobre el verdadero fin del feminismo y sobre lo que significa ser mujer en esta época, en cualquier condición y lugar del mundo.

” Y dime según tú ¿dónde están mis cámaras de gas?,

¿tu ducha letal sorpresa después de un año de labor forzada?

¿Dónde está tu llanto por un pan?

Ni te agarro a cachazos diario, ni te huele a muerte el calendario.

No me llames Feminazi ¡No!”

No dejes de ver el vídeo de esta cumbia tan diversa: