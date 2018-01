¡Eso no es un insulto!

En el marco de la campaña #DIVERSOnario de reapropiación de los insultos machistas, publicamos el testimonio de nuestra seguidora Dani Deicas para que sirva de ejemplo a todas las personas que tienen derecho a circular por la calle sin miedo.

Hace un tiempo utilizo mi bicicleta para trasladarme y llegar a mi trabajo. Un día, mientras viajaba sobre ruedas a comenzar mi jornada laboral, me frené ante el semáforo en rojo y esperaba que cambie a verde para avanzar. Mientras, por la calle que cruza la que estoy parada, pasa un hombre mayor en bicicleta.

En el poco tiempo que tuvo para cruzarse por enfrente mío y pasar toda la calle con su bicicleta, fue capaz de mirarme lascivamente, murmurar frases acosadoras, hacerme señas con su mano, esperando quizás que le corresponda o que me echara a llorar por eso. Sin embargo, por mi cabeza pasaban cosas muy feas, cosas que quería gritarle y, tal vez, arrojarle. Pero me serené un poco, ya que tampoco es mi idea que ese tipo de personas arruinen mi día.

Cuando voy al trabajo en mi bici, me pongo los auriculares y escucho a cantoras como Rebeca Lane, Ana Tijoux, Mala Rodriguez, Sara Hebe, entre otras, las que me levantan bastante mi ánimo y me dan fuerzas para comenzar mi jornada algo más envalentonada. Pero ese hombre, con su actitud de “macho que tiene el derecho de gritarte lo que se le canta y acosar mujeres porque el patriarcado se lo permite”, ese hombre no iba a arruinar mi jornada. Le dije de muy mala manera que me dejara de molestar y que era repulsivo, asqueroso. Eso le molestó, mucho.

Como era de esperarse, porque a estas situaciones las vivo con cierta frecuencia, lamentablemente, fue predecible que se enojara y empezara a demostrarme que no soy una mujer como los machos quieren. Mientras murmuraba insultos, aún cruzando la calle y sin ser capaz de frenar, me hizo una seña con su mano. Sí, lo hizo, puso su palma para arriba y la volteó hacia abajo, hizo eso una y otra vez mientras reía, y a la vez murmuraba palabras como “trola” o “tortillera”. Bueno, definitivamente sus palabras no me hirieron de ningún modo.

“Eso no es un insulto”, le grité y le dije que si era capaz, que venga a decírmelo de frente. Pero siguió su camino el muy cobarde. Este hombre sólo siguió su camino con la satisfacción que siente un hombre que es apoyado por las demás personas que pasan a su lado y no dicen nada, porque quizás piensan lo mismo que él. Y tuve bronca, tuve ganas de seguirlo hasta su punto de destino y escracharlo ante quien sea. Tuve la intención de hacerlo y en ese instante imaginé a miles de mujeres frente a este hombre con carteles en contra del acoso callejero.

Fue grandioso imaginarlo, y no lo sentí como algo lejano, porque cada día, en todo el mundo se habla más sobre acoso callejero. Finalmente, seguí mi camino pensando que, quizás, ese sujeto sigue con sus episodios de acoso hacia otras mujeres. Pensé también que no todas tenemos las mismas reacciones. Pero sí mujeres, hay que reaccionar y no quedarse callada, nadie tiene porqué acosarnos.

No somos blanco para insultos malformados de gente malformada. Somos personas ante todo, con derecho a circular por la calle sin miedo y siendo capaces de enfrentar a los machirulos que se creen que su opinión sobre nuestro cuerpo o nuestra elección sexual nos importa. A mí, por lo menos, me importa sentirme segura de lo que soy y cómo soy. Nada más me importa, la seguridad en una misma es el primer paso para el empoderamiento de las mujeres.

Dani Deicas, ciudad de Santa Fe, Argentina