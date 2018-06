Conviviendo Orgullos 2018

Otro año más, Orbita Diversa participamos en los desfiles del Orgullo y este año queremos nuevamente salir a mostrar nuestros cuerpos no normativos.

Salir a visibilizar diversas identidades y orientaciones feministas y queer.

Esta Asociación multicultural recuerda a las personas de otros países que no tienen derecho a manifestarse y por ellas pedimos que avancemos por un mundo más libre, abierto, en el que la expresión sincera del amor se de siempre bajo espacios seguros y de respeto.

Visibilizando toda la

DSG: Diversidad Sexual y de Géneros

Por III año llevamos unas camisetas en la que queremos nombrar a todas las personas e identidades. Es un acto de respeto, visibilidad y valentía. Solo los miedos y el desconocimiento nos hacen no nombrarnos. Lo que no se nombra no existe.

OSO: hombre gay que no respeta los cánones de belleza normativos

BISEXUAL: orientación del deseo sexual hacia distintos géneros

ASEXUAL: orientación del deseo sexual hacia ningún género

GAY/LGTB: en inglés gay o LGTB (lesbianas, gais, transgéneros, bisexuales), movimiento por la diversidad sexual y de géneros

INTERSEXUAL: sexo biológico o cuerpo que tiene caracteres de distintos sexos

NEUTROSEXUAL: orientación del deseo romántico hacia otras personas sin deseo sexual hacia ningún género

ESCOLIOSEXUAL: orientación del deseo sexual hacia personas transgéneros y no binarias

BIGÉNERO: identidad de género que integra lo femenino y lo masculino

TRANSGÉNERO: identidad de género que no corresponde al sexo asignado al nacimiento

PANSEXUAL: orientación del deseo sexual hacia todas las personas a pesar de su género

LESBIANA: mujer que tiene una orientación del deseo sexual hacia otras mujeres

HETERXS ALIADXS: personas no DSG que apoyan la lucha LGTBIQ+

POLISEXUAL: orientación del deseo sexual hacia muchos géneros

QUEER o CUIR: del inglés “raro”, persona y movimiento que cuestiona la estructura de género y la heteronormatividad de los deseos