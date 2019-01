2018 diverso

El #2018diverso fue el sexto año entero de nuestra vida asociativa. Como de ritual, vamos a destacar algunas etapas de estos doce meses, a través de un recorrido cronológico.

ENERO

18

Arrancamos las actividades semanales en La Mala Mujer con el primer Jueves en Orbita del año, proponiendo un taller inspirando al calendario creado gracias a la campaña Diversonario para la re-apropiación de los insultos machistas y LGTBIfóbicos.

A lo largo del 2018 de los Jueves en Orbita, coordinados por tercer año por Ofelia y Matte, hemos creado 18 actividades y 4 eventos enmarcados en el proyecto Confluencias Artivistas, subvencionado por el Distrito Centro de Madrid, además de 8 encuentros de socialización y auto-cuidado.

30

Propusimos con EducaSex al alumnado del IES Santa Teresa los talleres vivenciales formativos Cuerpos Convivientes, en la Jornada organizada por la Mesa de Educación del Distrito.

FEBRERO

1

Record de participación en el Jueves en Orbita dedicado al taller de relaciones No monogámicas, en colaboración con Afines Sexología: casi 60 personas animaron con preguntas y experiencias La Mala Mujer.

8

Empezaron en el Casino de La Reina los laboratorios de teatro comunitario del Proyecto Mosaicos Lavapiés, dirigidos por Fernando Gallego, con la colaboración en red comunicativa de OD. Y al final cada jueves, confluyendo con un brindis en La Mala.

11

Celebramos el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia con el nuevo taller dedicado al infancia Creadoras Ciencia, conducido por Tere y Ofelia, y propuesto por primera vez en la Biblioteca José Hierro del Distrito de Usera.

MARZO

#8M

Desde Creadoras y gracias a su equipo coordinado por Ofelia, propusimos un taller dirigido a público infantil y una actividad teatral-artivista dentro del Ciclo EnREDadas por el 8 de marzo, organizado por la Junta Municipal del Distrito Centro del Ayuntamiento de Madrid. El día 10 en la Biblioteca Iván de Vargas ofrecimos una nueva edición del taller infantil Creadoras Ciencia.

El día 17 se puso a escena en el Centro Cultural de Lavapiés la sesión-vermú teatral y artivista Furias y Féminas, un teatro de resistencia sobre la situación de la mujer escritora a lo largo de la historia, escrito y dirigido por Nela y propuesto en doble versión Castellano y LSE.

14

Además Marzo ha sido la ocasión de lanzar la última versión del fanzine Creadoras Letras (ilustrado y maquetado por AlbaG y editado por OfeliaEOL, contando con la colaboración de creadoras diversas en nuestra órbita) e incluirlo en la exposición artística colectiva, realizada todo el mes en Espacio de Encuentro Feminista. En las semanas siguientes presentamos el fanzine en distintos eventos, entre ellos en la Biblioteca Pública Municipal Eugenio Trías Casa de Fieras de El Retiro en los días de Con-Vivencias.

ABRIL

21

Arrancó el proceso grupal YoMiConmigo, proyecto diseñado y conducido por VirginiaG, que ha constado de un recorrido de varias sesiones, entre ellas una convivencia de dos días en provincia de Cuenca, en el que participantes mujeres y personas LGTBI+ han trabajado la diversidad con recursos psico-expresivos.

26

Celebramos la anual Asamblea Ordinaria de Socixs, que ha definido el agrandamiento de la Junta Directiva con la incorporación de 5 nuevxs vocales: VirginiaF (Teatro Social), David (Comunicación gráfica y multidisciplinar), Teresa (Gestión Documental), VirginiaG (Artivismo), Jorge (Masculinidades). Que se han sumado las co-presis Ofelia y Matteo y al secretario César.

27

El hermanamiento entre los festivales TOMA Teatro y Con-Vivencias se celebró con un evento festivo y teatral en La Puerta Estrecha, con la participación de distintas compañías festivaleras y el lanzamiento del trailer de un mes de teatro social en el barrio de Lavapiés.

29

Nueva presentación del fanzine Creadoras Letras, esta vez en la Libreria Delirio Cómics de Móstoles.

MAYO

3

Jueves en Orbita dedicado a la presentación/taller del proyecto fotográfico de Carlos Femineidad ¿y/o? Masculinidad, que ha generado sucesivamente el post Descomponiendo Mi Masculinidad escrito por Matte y una expo en el Bar La Caña de Inca.

5

Publicamos el artículo “10 personas trans y diversas de otra época que deberías conocer, escrito por Dani Curbelo, activista tinerfeña que lleva años cyber-colaboradorando con OD: ha sido el post 2018 que ha recibido más visitas.

En 2018 publicamos en este blog 64 posts, de los cuales 16 creaciones colectivas + 48 escritos por 14 diferentes personas – entre ellas, las más prolífica fue Matte con 19 artículos. Recibimos más de 200.000 visitas, alcanzando casi las 3.000.000 de visitas totales y 996 seguidores. Los países más aficionados después de España, fueron Argentina, México y Estados Unidos.

El primer post del año fue publicado el 10 de enero: El Derecho a no ser padre de Juan Manuel Carrasco, el último el 21 de diciembre: Ahora Soy Feliz Yo por Sara.

El post antiguo más leído fue La Cosificación Sexual: Representación de la Mujer en los Medios, escrito por Bollo Sapiens en enero del 2013.

17

En ocasión del Día Internacional contra las LGTBIQfobias, propusimos un Jueves en Orbita especial en colaboración con Jóvenes COGAM y publicamos un artículo que quiere valorar la memoria trans-marika-bollo de nuestro Barrio: Lavapiés Invertido, escrito por César.

20

Arrancó la nueva temporada de encuentros del Basket de las Excluidas, espacio abierto de música, deporte, juego y fluidez de géneros, creado por Mama Lynch.

JUNIO

2

El equipo formado por AlbaM, Matte, Mamá Lynch y Carlos presentamos el II Festival por la Diversidad Sexual de Ciempozuelos, llevando por segundo año nuestro artivismo al espacio público del municipio del sur de la Comunidad de Madrid.

7

Inauguramos con la obra Trinidad la IV edición del Festival de Teatro Social Con-Vivencias en Lavapiés: 11 días, 6 temáticas: Feminismos, Diversidad Sexual, Antirracismo, Participación personas Mayores, Diversidad Funcional, Transformación Social; 20 obras o eventos artivistas; 8 salas: Umbral de Primavera, Puerta Estrecha, Mínima Espacio Escénico, Escalera de Jacob, Tortuga de Lavapiés, Teatro de Las Culturas, Mala Mujer y Fundación 26 de Diciembre; 7 madrinas: Toldos Pavón, Bendita Profesión, #ConUnPack, Los Placeres de Lola, Valsouza Estilistas, Minoterie Bistro y Café Social Encuentros; 5 personas de equipo: Ofelia, Matteo, VirginiaF, Dawit y Nela. Y una fuerte presencia de mujeres: el 75% de la red de actrices, dramaturgas y directoras presentes en la programación fueron Creadoras.

9

Día estrella en la programación Con-Vivencias IV. Por la mañana la propuesta Creadoras de Teatro de OD, por la tarde teatro abierto al vecindario en el Centro Cultural de Lavapiés con Katharsis Teatro Universitario. Y por la noche entradas agotadas en Teatro de las Culturas por la emocionante obra de Silvia Albert No Es País Para Negras.

16

Fue el gran día del espectáculo itinerante y con-viviente Lavapiés Fui, Lavapiés Somos del Proyecto Mosaicos Teatro Comunitario. Las calles, las plazas y las corralas se llenaron de arte y música, homenajeando las vivencias de las personas y colectivos que formamos nuestra comunidad. Entre las 7 escenas, propusimos en la calle Encomienda un tributo a la transformista Egmond de Bries con la participación de Nacha La Macha.

17

Cerramos la edición más participada de la historia de Con-Vivencias con la obra Entre Vecinas y con el Basket de las Excluidas en las canchas del Casino.

JULIO

1

En estos meses retomamos la buena costumbre de participar en las tradicionales Comidas de la Abuela en Fundación 26D Mayores LGTB. Y ¡cuál mejor manera de abrir la semana del Orgullo Estatal con nuestra compañeras mayores de Amparo 27! y una sesión de fotos de David para reivindicar nuestras plumas participando en la campaña #StopPlumofobia.

7

Por VI año orbitando en la marcha del Orgullo Estatal de Madrid y por segunda vez enseñando nuestros cuerpos y pancartas en el escenario de Colón.

AGOSTO

11

Las verbenas populares de San Cayetano, San Lorenzo y de la Paloma han sido ocasión de encuentro, fiesta y convivencia, libres de actitudes violentas, machistas y homófobas. Y en ocasión de la Paloma, nos unimos a la red de voluntarias por la sensibilización contra las violencias machistas en plaza Miró.

SEPTIEMBRE

11

Abrimos nuestro despacho compartido en Espacio de Encuentro Feminista Ribera de Curtidores con el nuevo horario: martes 10-14h, miércoles 16-21h y sábado 11-14h.

Otras formas de contactar con OD son nuestra redes sociales. En 2018 hemos seguido en nuestro trabajo diario de comunicación, promoviendo nuestra web orbitadiversa.org, posteando noticias en Facebook a más de 17000 fans, twitteando eventos a 2550 seguidores, subiendo vídeos a YouTube, contestando a mails de info@orbitadiversa.org.

Instagram! ¡Y abriendo nuestra página

20

Retomamos muy pronto los Jueves en Orbita con la charla-taller 100 reflexiones sobre España y Colombia, propuesta por Laura Trillos, sobre la experiencia de una mujer sorda colombiana en España.

23

Cumplimos 6 años y lo celebramos con un Jueves en Orbita de Teatro foro, gracias a Sonia, aprovechando la coincidencia con el Día Internacional de la Visibilidad Bisexual.

OCTUBRE

21

Con motivo del Día de las Escritoras, el equipo Creadoras propuso una visita artivista dinamizada por Ofelia, VirginiaG y Teresa, para reavivar y visibilizar la historia de algunas de las escritoras célebres que habitaron Madrid a través de un paseo por el Barrio de Letras.

…Y después de tres acciones de OD en dos años y tras un trabajo en red con Consejo de Mujeres de Madrid, Clásicas y Modernas, Distrito Centro y Área de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, podemos celebrar en 2019 que la petición de Queremos escritoras en el Barrio de las Letras va adelante y que irán al pavimento de la calle Huertas citas de mujeres…

25

Primer taller del recorrido Cuerpos en Diversidad, propuesto por Carlos, en el marco de los Jueves en Orbita. Un proyecto abierto que quiere reflexionar colectivamente sobre la realidad de los cuerpos por medio de distintas metodologías pedagógicas y artísticas. Y que seguirá hasta junio 2019…

27

Nueva edición del taller artivista y creativo Fluides, propuesto y facilitado por Matte y el apoyo de Carlos: dos días de teatro social en La Tortuga de Lavapiés, compartiendo en grupo vivencias de diversidad afectivo-sexual.

29

Colaboración formativa de Matte, AlbaG y Ofelia con Federación de Planificación Familiar Estatal. Propusimos un recorrido de herramientas de artivismo, artes visuales y teatro social para la promoción de la participación social.

NOVIEMBRE

6

Arrancaron las actividades de Ahora Hablamos Nosotras, Ciclo de actividades culturales y artísticas organizado por el Distrito Centro de Madrid y desarrolladas por Orbita Diversa, de la mano del equipo del Espacio de Encuentro Feminista Ribera de Curtidores. Con la primera sesión YoMiConmigo, se inició un recorrido de creaciones teatrales, laboratorios y teatros encuentros en diferentes espacios públicos y comunitarios del Distrito Centro, en torno a la celebración del 25 de noviembre (Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer) y el 1 de diciembre (Día Mundial de la Lucha contra el estigma del VIH).

9

Participamos – con la delegación formada por VirginiaG, Rafael, Ofelia y Jorge – en los Encuentros Estatales LGTBI+, celebrados en Iruñea en su 30 edición, organizados por Kattalingorri y Ayuntamiento de Pamplona, dando a conocer nuestra actividad y parte de nuestras líneas de acción, gracias al taller Brujas y bujarras. Cruces entre el artivismo feminista y la performatividad.

15

Inaugura la línea Arcoíris de Ahora Hablamos Nosotr@s, con Verde, el primero de los 4 laboratorios teatrales y creativos que ofrecen herramientas de teatro de la oprimida y de expresión emocional y corporal para poder transformar la propia vivencia de libertad en una pieza escénica. Seguirán los talleres Morado, Rojo y Amarillo, cada uno enfocado en una temática de diversidad, todos coordinados por Matte, con la colaboración de Nerea, VirD y Sonia.

17

Primer evento en espacio público del Ciclo Ahora Hablamos Nosotras: en el marco de la línea #Haciael25N conducimos un salpicón de teatro contra las violencias machistas y por los buenos tratos, de la Plaza del Cascorro al Espacio de Encuentro Feminista. La propuesta incluyó el cuento infantil Yo Voy Conmigo, el microteatro Esperando, la obra El Útero Nimio y una tertulia conclusiva, coordinada por Ofelia.

DICIEMBRE

1

En ocasión del Día contra el VIH, segundo evento en espacio comunitario Ahora Hablamos Nosotrxs: recorrido de piezas de Teatro Encuentro Arcoíris contra el estigma del VIH, y cada forma de LGTBIQfobias y machismos, en la plaza de Cascorro y EEF. El teatro y la performance como herramientas de diálogo y estímulos hacia la inclusión de la diversidad sexual.

13

Jueves en Orbita especial, dedicado por primera vez a la Danza Libre y al documental Ecoute sobre Annie Garby, gracias a Orestes. Emociones con los cuerpos y la libertad de expresarse.

15

Última actividad de la línea #Haciael25N de Ahora Hablamos Nosotras, que quiso empujar soluciones colectivas en pro de la lucha contra todo tipo de violencias machistas, en ocasión del 25 de noviembre, Día Internacional por la eliminación de la violencia contra las mujeres. Hemos ofrecido, antes y después de la fecha, 4 dinámicas con herramientas artísticas y de educación no formal a distintos grupos del Distrito, diseñadas y conducidas por Ofelia y AlbaG.

16

Primera salida teatral al espacio público del Barrio de Justicia con la acción de Teatro Encuentro Arcoíris Chueca en la Plaza de Pedro Zerolo. Poesía, monólogos y performance en pro de la libertad de contarse, de la autodeterminación de identidad de género y de la lucha contra las violencias machistas.

20

Último Jueves en Orbita del año con el taller experimental de Carlos Mi Cuerpo en Fotografía, para el empoderamiento de la belleza de todos los cuerpos. Unas gracias especiales y ¡enhorabuena! a los Premios Ismarú 2018: María (invierno), Rafael (primavera), Ana y Rocío (Otoño). La participación continua creciendo juntas es uno de los objetivos de nuestra actividad semanal.

Y durante todo el año el grupo (De)Construyendo Masculinidades ha seguido reuniéndose con frecuencia quincenal como espacio seguro con perspectiva horizontal.

22

Última actividad del 2018 y cierre en espacio público del Ciclo Ahora Hablamos Nosotras, propusimos el Akelarre YoMiConmigo en la Plaza Vara del Rey, guiado por nuestras brujas VirginiaG y Nerea.

¡Feliz #2019Diverso!

Como cada año, estoy consciente que este diario no es exhaustivo, y por eso me disculpo si me olvidé piezas del mosaico.

Entusiasmada, asombrada, cansada y ya proyectada en las futuras actividades del 2019, que arrancan el 18 de enero en Cáceres con la Jornada “Lo Normal Es…”, cierro la celebración de un año orbitante más, el del otoño caliente y de la confirmación que el camino elegido en septiembre del 2012 fue bueno.

Gracias a las activistas, a les socies y a todas las personas que creen y apoyan a diario a Orbita Diversa.

Matte RyU