Orbita Diversa y Orgullo significan lo mismo. Para mí el Orgullo es encontrar y generar espacios en los que poder compartirnos y sentirnos como somos. Orbita es familia elegida.

La frase “We are queer, we are here, we won’t disappear” le da sentido a todo esto. La escuché tal cual por primera vez en la serie Historias de San Francisco, una serie que para mí refleja ese sentimiento de comunidad y familia elegida. Sé que Historias de San Francisco ha formado parte de la historia de Orbita. Y coincide que yo he conocido esta serie en 2019, un año que ha sido especialmente duro a nivel personal, pero en el que también encontré un sitio en el que me sentí acogida.

Y sentirse acogida y aceptada sin cuestionamientos de ningún tipo siendo bisexual y poliamorosa no es algo tan habitual. Hacemos comunidad cada unx con nuestras letras, colores y vivencias. Y generamos una vivencia común en la que todo el mundo puede expresarse tal y como es. Tal y como somos, tejiendo nuestras diversidades.

Orbita Diversa para mí es sentirse, desde lo íntimo, parte de algo más grande.